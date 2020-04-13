Названы профессии, которые будут востребованы после пандемии

В ближайшее время самыми востребованными профессиями будут SMM-специалисты (менеджеры по продвижению в социальных сетях — прим. ред.) и программисты. Помимо этого, будут нужны сотрудники, работающие руками: электрики, сантехники, слесари.

Об этом «Российской газете» заявил директор центра занятости населения «Моя работа» Роман Шкут. «Сейчас мы видим, насколько востребованы на рынке специалисты онлайн-профессий, то есть IT-специалисты», — рассказал он.

Роман Шкут отметил, что после коронавируса появятся и новые профессии. В том числе в области продовольственной безопасности.

«Нужны будут не просто агрономы, а специалисты, которые смогут спрогнозировать уровень урожайности. Экономистов и юристов подвинут сантехники и слесари — среднее специальное образование будет очень востребовано», — добавил Шкут.

По словам главы центра занятости, уже сейчас можно повысить свои навыки или получить новые онлайн. На сайтах службы занятости есть курсы «Моя работа» и «Моя карьера».

Пандемия коронавируса может лишить работы многих россиян. Счетная палата предполагает, что число безработных увеличится в три раза. Их станет восемь миллионов человек вместо имеющихся 2,5 миллиона.