Названы профессии, которые будут востребованы после пандемии

После завершения пандемии коронавируса работодатели будут искать маркетологов, IT-специалистов и психологов. Именно эти профессии станут наиболее востребованными, считают эксперты.

«Пандемия продолжается и изменяет структуру рынка каждый день. Считаю, что услуга PR-продвижения компаний, брендов и людей, занятых предпринимательством, будет востребована всегда, особенно сильно это проявится после спада коронавируса», — привело Ura.ru слова члена Российской ассоциации по связям с общественностью Евгения Потапова.

Политконсультант пояснил, что сейчас продвижение в соцсетях становится одинаковым. Скоро заказчики начнут искать специалистов, которые смогут предложить нестандартные решения и быстрее адаптироваться под изменения рынка. Еще одним востребованным направлением станет психология. Во время пандемии к психологам появилось больше доверия, отметила психотерапевт Маргарита Древаль.

«Пандемия показала, что помимо повседневной жизни, есть и внутренняя жизнь каждого человека, которой нужно уделять внимания не меньше, чем, к примеру, заработку денег. В будущем забота о себе станет для многих нормой», — подчеркнула она.

Следующими в список попали IT-специалисты. По словам члена-корреспондента Российской академии образования Олега Смолина, уже сейчас жизнь перешла в виртуальный мир. После пандемии эта тенденция будет развиваться и дальше. Также будут востребованными медицинские работники.

«Хорошие специалисты нужны всегда. В мирное время очень требуются врачи широкого профиля — онкологи, урологи, терапевты. Из-за пандемии возникла нехватка узкопрофильных специалистов. Однако после ее окончания все снова вернется на круги своя», — заявил старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.

Различные предприятия могут оказаться в сложной ситуации не только при пандемии. Именно поэтому работу легко смогут найти антикризисные менеджеры и управляющие экономическими процессами на предприятиях.