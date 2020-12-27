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    27 декабря 2020, 20:34

    Названы профессии, где в 2021 году вырастут зарплаты

    Алена Макаренко

    Зарплаты представителей онлайн-сферы, программистов и риелторов вырастут в 2021 году. Прогноз сделали экономисты Константин Селянин и Виталий Калугин, сообщило агентство Ura.ru.
    Названы профессии, где в 2021 году вырастут зарплаты

    «[Повышение зарплат] может происходить в тех сферах, где экономика позволяет это сделать. Прежде всего в тех сферах, которые направлены на онлайн-потребление, онлайн-образование и так далее. Наверное, это возможно», — заявил Селянин.

    Однако пока не известно, согласятся ли на такое работодатели.

    В результате пандемии доходы компаний, ориентированных на онлайн-сектор, выросли. Причем они продолжат расти и в 2021 году.

    Калугин же прогнозирует увеличение числа сотрудников в онлайн-сфере. Рост будет больше, чем того требует спрос. А значит, зарплаты останутся на прежнем уровне. Тем не менее прибавку к окладу могут ждать сотрудники IT-компаний.

    «Все люди, которые связаны с IT, привязаны по зарплате к валюте. То есть, чтобы удержать программистов на месте, надо платить им примерно столько же, сколько они получали бы, уехав на Кипр или в Чехию», — сказал Калугин.

    Кроме того, рынок недвижимости в 2021 году будет оживленнее, поэтому риелторы тоже могут рассчитывать на повышение зарплаты.

    Ранее в правительстве начали разрабатывать новые требования к зарплате учителей с учетом размера МРОТ, впервые превысившего прожиточный минимум. Педагогам пообещали не менее 70% от средней зарплаты по региону.