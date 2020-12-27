Названы профессии, где в 2021 году вырастут зарплаты

«[Повышение зарплат] может происходить в тех сферах, где экономика позволяет это сделать. Прежде всего в тех сферах, которые направлены на онлайн-потребление, онлайн-образование и так далее. Наверное, это возможно», — заявил Селянин.

Однако пока не известно, согласятся ли на такое работодатели.

В результате пандемии доходы компаний, ориентированных на онлайн-сектор, выросли. Причем они продолжат расти и в 2021 году.

Калугин же прогнозирует увеличение числа сотрудников в онлайн-сфере. Рост будет больше, чем того требует спрос. А значит, зарплаты останутся на прежнем уровне. Тем не менее прибавку к окладу могут ждать сотрудники IT-компаний.

«Все люди, которые связаны с IT, привязаны по зарплате к валюте. То есть, чтобы удержать программистов на месте, надо платить им примерно столько же, сколько они получали бы, уехав на Кипр или в Чехию», — сказал Калугин.

Кроме того, рынок недвижимости в 2021 году будет оживленнее, поэтому риелторы тоже могут рассчитывать на повышение зарплаты.

Ранее в правительстве начали разрабатывать новые требования к зарплате учителей с учетом размера МРОТ, впервые превысившего прожиточный минимум. Педагогам пообещали не менее 70% от средней зарплаты по региону.