Названы продукты, подорожавшие больше всего

С 11 по 17 августа сахар в России продолжил дорожать, но меньшими темпами, чем неделей ранее. При этом яблоки и морковь не перестали дешеветь, а вот цены на гречку немного повысились.

«За период с 11 по 17 августа 2020 года среди продовольственных товаров заметно выросли цены на сахар-песок — на 0,5%. Подорожание на 1,5% и более отмечено в семи субъектах Российской Федерации», — следует из сообщения Росстата. Его приводит РИА «Новости».

Подорожание зафиксировано в том числе в Алтайском крае — на 2,3% и Курской области — на 2,2%. В сообщении также указывается, что в Чеченской Республике напротив, сахар-песок подешевел на 2,8%. При этом неделей ранее, с 4 по 10 августа, цена на сахар увеличилась на 1%.

С 11 по 17 августа также выросли цены на баранину, свинину, фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,3%, хлеб, сливочное масло, обед в столовой, кафе или закусочной — на 0,2%. А вот пшено подешевело на 0,5%, стерилизованное молоко — на 0,3%, сметана, куриные яйца и макаронные изделия — на 0,2%. Гречка выросла в цене на 0,2%, а рис на отчетной неделе подешевел на 0,1%.

В среднем, как добавляет статистическое ведомство, снизились на 3,2% цены на плодоовощную продукцию, в том числе на картофель — на 4,8%, лук репчатый — на 3,5%. Свежая белокочанная капуста стала дешевле на 2,4%, морковь снизилась в цене на 2,8%, огурцы — на 2,7%, помидоры стали дешевле на 3%, а яблоки — на 3,2%.