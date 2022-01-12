Названы продукты, сильнее всего подорожавшие в России за год

Цены на продукты в России в несетевой рознице в прошлом месяце стали выше на 10% по сравнению с декабрем 2020 года. Сильнее всего подорожали пельмени, сосиски, сливочное масло и гречка. Об этом со ссылкой на данные компании — производителя онлайн-касс «Эвотор» сообщило РИА «Новости».

За декабрь 2021 года продукты в несетевых магазинах подорожали на 1%. А в годовом выражении, если сравнивать с декабрем 2020-го, рост составил 10%.

Сосиски и пельмени за год подорожали сразу на 20%. Это максимальный рост. Цены на сливочное масло поднялись на 19%, гречка стала дороже на 18%, растительное масло — на 17%.

Сигареты подорожали на 15%, спиртное — на 5%. А ценники на непродовольственные товары повседневного спроса прибавили на 3%.

В декабре сосиски и сардельки стали на 6% дороже, чем в ноябре. Сливочное масло, гречка, сметана и макароны прибавили в цене на 4%. Также на 3% выросли в цене пельмени, молоко, кефир, кисломолочные продукты и детские молочные продукты.

Ранее крупные ретейлеры предложили ограничить наценку на базовые продукты.