Названы продукты, которыми безопасно закусывать алкоголь | 360°

Общество 21 октября 2022, 19:12 Названы продукты, которыми безопасно закусывать алкоголь Ученые из Сиднейского университета выяснили, какими продуктами полезно закусывать спиртное

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Существует мнение, что люди, употребляющие алкоголь, толстеют не от него, а от закусок, которые к нему прилагаются. Обычно это чипсы, колбаски или другая жирная и калорийная еда. Ученые из Сиднейского университета (Австралия) решили выяснить, какими продуктами можно заедать спиртное, не боясь заработать ожирение. Об этом исследовании написало ИА Nation News.

Специалисты в рамках исследования опросили около девяти тысяч человек и проанализировали их пищевые привычки и состояние здоровья. Эксперимент длился 24 часа, добровольцы на протяжении этого времени питались как обычно, при этом 40% испытуемых употребляли спиртное.

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Ученые проанализировали меню всех испытуемых и пришли к выводу, что меньше калорий употребляли те, кто выбирал в качестве закусок к алкоголю продукты с высоким содержанием балка и малым количествам жиров и углеводом. Исследователи пришли к выводу, что без рисков для фигуры с алкоголем лучше употреблять белковую пищу — морепродукты, постное мясо, орехи или бобовые.

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