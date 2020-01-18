Названы продукты, которые снижают давление

Немецкие специалисты рассказали, какие продукты помогут снизить высокое кровяное давление. Они также рассказали, от чего стоит отказаться, чтобы не ухудшить свое состояние.

Рекомендации появились в немецком издании Focus.de. Эксперты отметили, что людям с высоким кровяным давлением полезно есть чеснок — он снижает не только его, но и уровень холестерина в крови. Черника и гранат, в свою очередь, содержат много полезных антиоксидантов.

Отдельное внимание стоит уделить продуктам, которые богаты омега-3 — эти жирные кислоты не просто снижают давление, но и защищают сосуды. Они содержатся в льняном масле, грецких орехах, а также в лососе, скумбрии и подобной морской рыбе.

Помимо этого, эксперты рекомендуют включить в ежедневное меню фрукты и овощи, а также цельнозерновые продукты. От соли лучше вообще отказаться — вместо нее можно использовать майоран, розмарин и тимьян, которые стимулируют переваривание жира. В качестве закусок стоит выбрать несоленые фисташки и другие орехи, а пить лучше всего зеленый или травяной чай.

Людям с повышенным давлением стоит с осторожностью относиться к пище, которая содержит много сахара. Кроме того, следует есть как можно меньше продуктов из белой муки, чипсов, красного мяса, колбас, а также картофеля фри и других жареным блюд. Эксперты советуют не злоупотреблять и вялеными и копчеными продуктами, сыром, хлебом, булочками, а также рыбными консервами. Отдельное внимание специалисты обращают на алкоголь — он повышает кровяное давление.