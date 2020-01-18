    18 января 2020, 20:33

    Названы продукты, которые снижают давление

    Нина Петлинова

    Немецкие специалисты рассказали, какие продукты помогут снизить высокое кровяное давление. Они также рассказали, от чего стоит отказаться, чтобы не ухудшить свое состояние.
    Названы продукты, которые снижают давление

    Рекомендации появились в немецком издании Focus.de. Эксперты отметили, что людям с высоким кровяным давлением полезно есть чеснок — он снижает не только его, но и уровень холестерина в крови. Черника и гранат, в свою очередь, содержат много полезных антиоксидантов.

    Отдельное внимание стоит уделить продуктам, которые богаты омега-3 — эти жирные кислоты не просто снижают давление, но и защищают сосуды. Они содержатся в льняном масле, грецких орехах, а также в лососе, скумбрии и подобной морской рыбе.

    Помимо этого, эксперты рекомендуют включить в ежедневное меню фрукты и овощи, а также цельнозерновые продукты. От соли лучше вообще отказаться — вместо нее можно использовать майоран, розмарин и тимьян, которые стимулируют переваривание жира. В качестве закусок стоит выбрать несоленые фисташки и другие орехи, а пить лучше всего зеленый или травяной чай.

    Людям с повышенным давлением стоит с осторожностью относиться к пище, которая содержит много сахара. Кроме того, следует есть как можно меньше продуктов из белой муки, чипсов, красного мяса, колбас, а также картофеля фри и других жареным блюд. Эксперты советуют не злоупотреблять и вялеными и копчеными продуктами, сыром, хлебом, булочками, а также рыбными консервами. Отдельное внимание специалисты обращают на алкоголь — он повышает кровяное давление.