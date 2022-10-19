Названы продукты, которые помогут легко уснуть | 360°

Общество 19 октября 2022, 14:09 Названы продукты, которые помогут легко уснуть Диетолог Денисова: молочные продукты помогут решить проблемы со сном freepik

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Во времена стресса и тревоги проблемы со сном могут начаться даже у тех людей, которые никогда не сталкивались с ними ранее. Существуют продукты, которые облегчают процесс засыпания и делают сон более спокойным благодаря своему химическому составу. Об этом для «Радио 1» рассказала врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

К числу таких продуктов относится, в первую очередь, молочная продукция. Молочные продукты богаты витамином В, который благотворно влияет на нервную систему. Кроме того, молоко способствует выработке эндорфинов, которые оказывают расслабляющее воздействие на организм.

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Также мягким расслабляющим действием обладают продукты, богатые магнием, написало РИА ФАН. К таким продуктам относятся, например, орехи и морепродукты.

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«На ужин стоит есть зерновые и молочные продукты, орехи. Такое питание может поспособствовать снятию напряжения. Ужин должен быть примерно за 2-3 часа до сна», — посоветовала врач.