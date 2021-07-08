Названы продукты, которые подорожали в июне больше всего

Цены на продукты в несетевой рознице России за июнь по сравнению с прошлым месяцев выросли на 1,2%, а в годовом выражении — на 6,8%. Больше всего за первый месяц лета подорожали газировка, пельмени и майонез.

Об этом РИА «Новости» сообщили в компании «Эвотор».

«По данным индекса Эвотора, в июне одним из самых подорожавших продуктов стали пельмени. Средняя цена на пельмени выросла за месяц на 3%, а за год — на 9%. Рост цен на этот продукт, скорее всего, связан с ростом цен на свинину», — заявили в компании.

Майонез и газировка подорожали на 3%; между тем, за год майонез подорожал на 30%, а лимонад и другие газированные напитки — только на 7%.

Цена на зефир, пастилу, печенье, мясные полуфабрикаты, кефир и йогурты в так называемых магазинах у дома поднялась на 2%, на сливочное и растительное масло, сметану, маргарин, сливки и крупы — на 1%. Конфеты, пряники, мармелад, выпечка, соки, молотый и растворимый кофе, а также сосиски и вода подорожали на 1% к маю.

Макароны, сыр, мука, молоко, рыбные пресервы, каши, какао, шоколад не изменились в цене. При этом цены на творог, мюсли и рис снизились на 1%.