Названы продукты, которые могут пропасть с прилавков из-за заморозки цен

После подписания соглашения о заморозке цен на подсолнечное масло и сахар россиянам вряд ли нужно ожидать дефицита товаров. Но магазинах может снизиться доля дешевых продуктов, а некоторые товары могут вообще исчезнуть с прилавков, если продавать их станет невыгодно.

Как сообщила агентству экономических новостей «Прайм» исполнительный директор «Инвестиционно-Аграрного Фонда» Марина Строгая, у российских ритейлеров созданы значительные продуктовые запасы. Некоторые товары могут подорожать из-за увеличения с 1 января акцизов на алкоголь и сигареты. Но, скорее всего, общими усилиями удастся не допустить роста стоимости продуктов.

Однако может произойти «вымывание» дешевого ассортимента, заявил главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Формально базовые цены на подсолнечное масло и сахар останутся контролируемыми, но фактически на полках они могут пропасть.

«Зато в наличии будут премиальные товары этого ассортимента, на которые заморозка цен не распространяется. То есть, для граждан это все равно будет означать повышение цен», — предположил он.

Доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Светлана Казанцева считает, что фиксация цен на социально значимые продукты может спровоцировать рост цен на товары-заменители — оливковое, льняное, кукурузное масла.

«Фиксация продлится до тех пор, пока не снизится уязвимость потребителей и до того момента, чтобы не допустить угрозы уязвимости бизнесу. При этом торговля сама компенсирует снижение по заморозке наценкой на ненасущные товары. Да и список заморозки короткий, несопоставимый с остальным ассортиментом», — уточнила она.

В результате заключения соглашения между российским правительством и крупнейшими федеральным сетями о снижении цен с 20 декабря до 1 апреля 2021 года, ритейлеры уже начали снижать цены на подсолнечное масло и сахар.