Названы продукты, которые могут помешать действию антибиотиков

Некоторые продукты могут вызвать устойчивость к антибиотикам из-за содержащихся в них веществ. Об этом Ura.ru рассказали врач-нутрициолог Дарья Русакова и диетолог Наталья Лазуренко.

При производстве молочных продуктов часто используют антибактериальные препараты, чтобы продукты не портились, их же используют в животноводстве, чтобы животные не болели, пояснила Русакова. Эти продукты могут развить устойчивость к приему антибиотиков.

«Это относится и к курице, и к мясу, если не были соблюдены стандарты. Когда животное забивают, концентрация веществ должна быть минимальной, чтобы не попадать в готовый продукт», — сказала врач.

Наталья Лазуренко отметила, что наиболее выраженный эффект оказывают сыры.

«Человек, который увлекается сырами, в том числе с плесенью, это изначально человек с привыканием ко многим антибиотикам. Работать с ним достаточно сложно. Банальные простые антибиотики будут не очень работать», — рассказала специалист.