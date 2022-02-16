Названы продукты, которые могут подорожать в 2022 году

Цены на хлеб, овощи, сахар и молоко, включая молочную продукцию, могут вырасти в 2022 году. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением на парламентских слушаниях о государственном регулировании цен для агропромышленного комплекса выступила первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.

По ее словам, все указанные продукты питания ведомство выделило в качестве товаров с самыми высокими рисками роста цен.

«Молоко и молочная продукция, хлеб, сахар и овощи определены Минсельхозом как товарные позиции, цены на которые могут вырасти», — заявила Оксана Лут.

Она пояснила, что рост цен на хлеб в прошлом году был минимальный за счет выделения субсидии для установления фиксированной цены в рознице. Рост цен на овощи продолжится до уборки урожая, как это происходит каждый год.

Комментируя рост цен на сахар, представитель Минсельхоза напомнила, что в прошлом году в России действовала регулируемая цена в 36 рублей у производителей и 46 рублей — в рознице.

«Поэтому сейчас фактически у нас год к году будет большой рост, он уже виден, порядка 30% составляет рост у производителей», — пояснила она. По оценке министерства, цена у производителей сахара на сегодняшний день составляет 47 рублей за килограмм.

По данным Росстата, с 5 по 11 февраля цены на пастеризованное молоко в России выросли на 0,6% по сравнению с предыдущей неделей. Хлеб и булочные изделия прибавили 0,3%. Цены на сахар в среднем по стране увеличились на 0,5%, но в ряде регионов прибавка составила 2,7%. Плодоовощная продукция подорожала в среднем на 1,6%.

Общий индекс цен на потребительские товары и услуги увеличился на 1,29%. Рост с начала февраля составил 0,3%.