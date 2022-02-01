Названы продукты, которые могут подешеветь в 2022 году

Финансист Валерий Корнейчук считает, что красная рыба и форель могут подешеветь в 2022 году. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Он объяснил это снижением экспорта рыбы в Китай.

«Это случилось из-за пандемии и ограничений, которые ввели китайцы. Экспорт рыбы с Дальнего Востока снизился на 67%», — рассказал эксперт.

По его словам, такая же ситуация будет и в 2022 году. Поэтому вся рыба попадет в российские магазины и снизится в цене.

Программа «Внимание! Еда!» ранее решила проверить молоко пяти российских торговых марок, чтобы выяснить, какое из них отвечает всем необходимым требованиям. Исследование провели специалисты Роскачества.