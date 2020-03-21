Названы признаки заражения тяжелой формой коронавируса

Одышка — самый опасный признак — появляется из-за снижения напряжения кислорода в артериальной крови, пояснил врач.

«Очень большой объем легочной ткани включается в вирусное поражение и она перестает выполнять свою основную функцию — перенос кислорода извне в кровь», — объяснил Проценко.

Сейчас в России 253 человека, заразившихся коронавирусом. Врачам удалось вылечить 12 пациентов. Всех выздоровевших уже выписали из больниц. Главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что только 11 случаев заражения коронавирусом в стране произошли контактным путем на ее территории.

По ее словам, сейчас у 82% инфицированных заболевание протекает в легкой или почти бессимптомной форме. Попова также отметила, что в России масштабы вспышки сейчас не самые высокие по сравнению с другими странами.