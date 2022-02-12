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    12 февраля 2022, 09:00

    Названы признаки того, что подросток готовит самоубийство

    Детский омбудсмен Мишонова назвала главные признаки склонности подростка к суициду

    Нэлли Ефимкина, Татьяна Струкова

    За прошедший год число детских самоубийств в группе от 10 до 14 лет выросло, рассказала «360» уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Она также назвала главные признаки, заметив которые стоит обратиться за помощью.

    Названы признаки того, что подросток готовит самоубийство

    По словам Ксении Мишоновой, анализируя каждый отдельный случай детских самоубийств, эксперты приходят к тому, что причин случившегося всегда несколько.

    «Основная причина больше половины [случаев] — это конфликт с родителями. Дальше идут конфликты в подростковой среде, со сверстниками. Есть вопросы со школьной средой, есть проблемы неразделенной любви. Это то, что считается причинами детских суицидов», — сказала она.

    При этом в большинстве случаев, если у ребенка нет психиатрического заболевания, дети не хотят умирать, а хотят заявить о себе, привлечь внимание. Поэтому, по словам Мишоновой, попыток самоубийства значительно больше, чем самих детских суицидов.

    Родители и другие взрослые могут заметить, когда ребенок находится в тяжелом психическом состоянии и может оказаться в группе риска, уверена она.

    «Когда ребенок перестает спать ночью, когда у него портится настроение, когда он не хочет идти в школу, когда у него падает успеваемость, когда он все время говорит о смерти, идеализирует смерть, пишет о ней», — перечислила детский омбудсмен.

    В большинстве случаев, по мнению Мишоновой, дети дают взрослым знаки о своем состоянии, на них просто необходимо обращать внимание. И если родители замечают тревожные сигналы, не нужно бояться обратиться к психологу и психиатру, потому что это такие же врачи, как педиатр или стоматолог, которые помогут разобраться с проблемой.

    Надо не бояться при первых же симптомах, если вас что-то беспокоит или вы видите, что контакта нет, когда он все отрицает, раздает вещи, так сказать, приводит дела в порядок, не стесняйтесь обратиться к психиатру. Это ничем вам не грозит, никто вас не поставит на учет

    Ксения Мишонова.

    Ксения Мишонова также подчеркнула, что важно знать, что ребенок делает в интернете — в каких соцсетях и группах состоит, с кем общается и так далее.

    «В связи с тем, что в интернете очень развиты игры, где у тебя 150 жизней, ты умираешь, а потом возрождаешься новым героем, на новую ступень переходишь, у ребенка нет страха смерти. И это самое страшное: им кажется, что это все понарошку», — заключила она.