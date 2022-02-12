Названы признаки того, что подросток готовит самоубийство

За прошедший год число детских самоубийств в группе от 10 до 14 лет выросло, рассказала «360» уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Она также назвала главные признаки, заметив которые стоит обратиться за помощью.

По словам Ксении Мишоновой, анализируя каждый отдельный случай детских самоубийств, эксперты приходят к тому, что причин случившегося всегда несколько.

«Основная причина больше половины [случаев] — это конфликт с родителями. Дальше идут конфликты в подростковой среде, со сверстниками. Есть вопросы со школьной средой, есть проблемы неразделенной любви. Это то, что считается причинами детских суицидов», — сказала она.

При этом в большинстве случаев, если у ребенка нет психиатрического заболевания, дети не хотят умирать, а хотят заявить о себе, привлечь внимание. Поэтому, по словам Мишоновой, попыток самоубийства значительно больше, чем самих детских суицидов.

Родители и другие взрослые могут заметить, когда ребенок находится в тяжелом психическом состоянии и может оказаться в группе риска, уверена она.

«Когда ребенок перестает спать ночью, когда у него портится настроение, когда он не хочет идти в школу, когда у него падает успеваемость, когда он все время говорит о смерти, идеализирует смерть, пишет о ней», — перечислила детский омбудсмен.

В большинстве случаев, по мнению Мишоновой, дети дают взрослым знаки о своем состоянии, на них просто необходимо обращать внимание. И если родители замечают тревожные сигналы, не нужно бояться обратиться к психологу и психиатру, потому что это такие же врачи, как педиатр или стоматолог, которые помогут разобраться с проблемой.

Надо не бояться при первых же симптомах, если вас что-то беспокоит или вы видите, что контакта нет, когда он все отрицает, раздает вещи, так сказать, приводит дела в порядок, не стесняйтесь обратиться к психиатру. Это ничем вам не грозит, никто вас не поставит на учет Ксения Мишонова.

Ксения Мишонова также подчеркнула, что важно знать, что ребенок делает в интернете — в каких соцсетях и группах состоит, с кем общается и так далее.

«В связи с тем, что в интернете очень развиты игры, где у тебя 150 жизней, ты умираешь, а потом возрождаешься новым героем, на новую ступень переходишь, у ребенка нет страха смерти. И это самое страшное: им кажется, что это все понарошку», — заключила она.