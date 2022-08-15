Названы признаки слежки за смартфоном
Хакер, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал россиянам, какие признаки могут указывать на слежку за смартфоном. Об этом написал сайт Ura.ru.
По словам эксперта, приложения, которым не требуется работа камеры и микрофона по функционалу, но требуется разрешение к их доступу, могут быть шпионским софтом.
«Если мы говорим про злоумышленников, то здесь все предельно ясно и просто. Во-первых — приложение. Если приложение требует права доступа к камере, микрофону и так далее. Многие пользователи, когда устанавливают приложения, они на все соглашаются и нажимают на все запросы „разрешить“, чтобы приложение поскорее запустилось. Никто никогда не задумывается, зачем определенному приложению доступ к камере или микрофону, а тем более к хранилищу», — добавил Вакулин.
Первым признаком, указывающим на то, что за смартфоном кто-то следит, является быстрая разрядка батареи. Как отметил эксперт, это связано с тем, что идет большее потребление оперативной памяти.
Кроме того, на мошенников могут указывать специальные индикаторы, находящиеся в панели состояния и благодаря зеленым и красным пометкам обозначающие, что в каком-то приложении используются либо камеры, либо микрофон.