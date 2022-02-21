Названы признаки, по которым можно распознать нечестного продавца авто

Покупая автомобиль с рук, нужно соблюдать осторожность, чтобы не попасть на нечестного продавца. РИА ФАН рассказало, как определить мошенников на вторичном рынке авто, со ссылкой на материал сайта «АвтоВзгляд».

Первое, что должно насторожить — подозрительные фразы продавца о владельце транспорта. Если продавец акцентирует внимание, что не он разместил объявление, а действует по просьбе друга или родственника, есть вероятность, что вы имеете дело с перекупщиком.

Кроме того, порядочные продавцы никогда не требуют задаток еще до просмотра машины.

«Помимо вас, авто едут смотреть еще сто человек. Таким ненавязчивым образом продавец в ходе телефонного разговора намекает клиенту на внесение задатка — крошечного, чисто символического. Но те, кто тянут из кошелька деньги еще до осмотра автомобиля, по определению не могут быть честными продавцами», — предупредили эксперты.

Наконец, заверения продавца, что машина несколько лет не требовала ремонта, могут свидетельствовать о том, что продавец пытается скрыть ряд дефектов автомобиля.