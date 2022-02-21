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    21 февраля 2022, 13:22

    Названы признаки, по которым можно распознать нечестного продавца авто

    Полина Гребенщикова

    Покупая автомобиль с рук, нужно соблюдать осторожность, чтобы не попасть на нечестного продавца. РИА ФАН рассказало, как определить мошенников на вторичном рынке авто, со ссылкой на материал сайта «АвтоВзгляд».

    Названы признаки, по которым можно распознать нечестного продавца авто

    Первое, что должно насторожить — подозрительные фразы продавца о владельце транспорта. Если продавец акцентирует внимание, что не он разместил объявление, а действует по просьбе друга или родственника, есть вероятность, что вы имеете дело с перекупщиком.

    Кроме того, порядочные продавцы никогда не требуют задаток еще до просмотра машины.

    «Помимо вас, авто едут смотреть еще сто человек. Таким ненавязчивым образом продавец в ходе телефонного разговора намекает клиенту на внесение задатка — крошечного, чисто символического. Но те, кто тянут из кошелька деньги еще до осмотра автомобиля, по определению не могут быть честными продавцами», — предупредили эксперты.

    Наконец, заверения продавца, что машина несколько лет не требовала ремонта, могут свидетельствовать о том, что продавец пытается скрыть ряд дефектов автомобиля.