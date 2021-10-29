Названы признаки переизбытка гаджетов и цифровой информации

Зависимость от гаджета и интернета в наши дни есть у большинства людей. Врач-терапевт, кардиолог Юлия Фокина рассказала «Газете.ru», какие признаки указывают на переизбыток цифровой информации, к чему он может привести и что с этим делать.

«При переизбытке цифровой информации у пользователя могут появляться следующие симптомы и состояния: снижение самооценки из-за постоянного невольного сравнения себя с блогерами и известными личностями, проблемы со сном, в том числе из-за синего свечения экрана, развитие тревоги и даже депрессии», — сказала Фокина.

Кроме того, у людей с зависимостью от гаджетов часто снижается физическая активность, что ведет к набору веса, могут возникать проблемы в отношениях и на работе, трудности с социализацией.

Для того, чтобы «разгружать» мозг от лишней информации полезно время от времени устраивать себе цифровой детокс — планировать перерывы от гаджетов и интернета, отдавать предпочтение бумажным книгам и активному отдыху.

«Цифровой детокс поможет справиться с вышеуказанными проблемами, которые усиливаются переизбытком интернета и гаджетов в вашей жизни. Он помогает человеку снизить уровень тревоги, стать более продуктивным, улучшить сон, найти время на физические упражнения», — рассказала врач.