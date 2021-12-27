Названы признаки низкого качества бензина

Водителям рассказали, как отличить качественный бензин от плохого. Об этом сообщило издание Tarantas news.

По данным сайта kp.ru, следует обратить внимание на цвет топлива. Он должен быть прозрачным с желтоватым оттенком.

Также можно использовать подручные способы, чтобы определить, есть ли в бензине примеси. Например, можно капнуть немного топлива на бумагу и посмотреть, остались ли разводы. Если бензин качественный, их быть не должно.

Кроме того, в качественном топливе не должно быть воды. Для этого следует капнуть в него немного марганцовки — жидкость не должна порозоветь.

Бензин не следует тщательно нюхать, иначе можно отравиться. Но неприятный запах, если топливо некачественное, не заметить будет сложно.