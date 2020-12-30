Названы признаки качественного мехового изделия

Эксперты Роспотребнадзора объяснили, что при покупке меховых изделий нужно в первую очередь обращать внимание на репутацию производителей или продавцов, которая подтверждена на практике. Они также посоветовали приобретать шубы в специализированных отделах, где они разделены по видам меха и моделям.

Рекомендации специалистов опубликованы на сайте ведомства.

«При выборе изделия из меха норки, нутрии, песца, лисицы, кролика, зайца, енота, овчины и других видов натурального меха убедитесь в наличии на нем маркировки контрольным идентификационным знаком (КИЗ)», — отмечают специалисты.

Отечественная продукция маркируется зеленым цветом, зарубежного — красным. Метка должна быть нанесена на этикетку или изделие, ярлык или упаковку. Маркировка может также находиться на листке-вкладыше.

При выборе мехового изделия важно внимательно рассмотреть мех и оценить его густоту.

«Качественная шкурка отличается мягкостью и эластичностью, при сжатии или сминании мех быстро восстанавливает первоначальную форму. Хорошее изделие… при встряхивании не будет „хрустеть“. Волоски меха прочно держатся и не отделяются, если слегка ущипнуть шкурку», — отметили эксперты.

Швы качественного изделия не будут прощупываться и иметь следы склейки, а также резко пахнуть.

Уничтожение датского поголовья норки из-за коронавируса может вывести Россию в лидеры мирового мехового рынка. В Минпромторге считают, что Дания быстро утратит свои позиции.