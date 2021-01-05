Названы признаки болезненной зависимости от смартфона

«Такой неразрывный контакт со стороны легко заметить даже неискушенному в психологии человеку. Интересно, что, общаясь в чатах и социальных сетях, такие люди часто совершают массу грамматических и стилистических ошибок, целиком полагаясь на „мозги“ своего гаджета и не утруждая себя проверкой написанного», — пояснил Синарев.

Психолог добавил, что еще один признак зависимости от смартфона — это полное доверие электронному гаджету в передаче мыслей.

Собеседник указал, что получать всю информацию при помощи смартфона опасно. По его словам интерактивные карты, шагомеры и соцсети предлагают определенную модель мышления: люди перестают задумываться о форме выражения своих мыслей, ограничиваются смайлами и становятся программируемыми и управляемыми.

Ранее врач-невролог «СМ-Клиника» Мария Игнатова объяснила, что не стоит класть смартфон рядом с собой во время сна. Это опасная привычка, которая может привести к проблемам со здоровьем из-за радиочастотного излучения.