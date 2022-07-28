Названы причины снижения урожайности ягод

Российские производители ягод заявили о снижении урожайности на 30-50% в этом году. С чем связана такая динамика, в разговоре с ИА НСН рассказал доктор сельскохозяйственных наук Петр Чекмарев.

По его словам, основные причины - нехватка удобрений и их подорожание, проблемы с поставками оборудования, погодные условия.

«Проблема есть. Для ягодных культур поступали импортные препараты, потому площади этих культур небольшие, и производители защиты растений недавно начали регистрировать и выпускать препараты, потому что раньше не было большого рынка. Они, может, даже больше, чем на 40% подорожали. Что касается минеральных удобрений, то у нас они есть, но тоже подорожали. Импортная техника — прекратились поставки. Эти причины влияют на урожай», — объяснил Чекмарев.