Названы причины разницы в ценах на одинаковые продукты в магазинах

Директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал, почему одни и те же продукты могут по-разному стоить в магазинах. Большую роль играет расположение магазина.

По данным агентства «Прайм», если магазин единственный в ближайшем километре от жилых домов, то цены там будут выше. Если в округе есть хотя бы три магазина, то цены снижаются примерно на 5%. А если пять — то на 10%.

Играет роль и качество сервиса. В «Азбуке Вкуса», «Глобусе Гурме» и «Дикси» цены, естественно, будут разные.

Еще одним фактором является бизнес-стратегия владельцев. Одни хотят быстро увеличить продажи, поэтому понижают цены, другие, наоборот, ждут состоятельных покупателей, поэтому цены оставляют повыше.

Также сентября 2020 года за 12 месяцев оборот интернет-магазинов, торгующих лекарствами, вырос на 84%. Увеличилось число их клиентов, количество покупок, но снизился средний чек.

Аналитики считают, что на рынке стоит ожидать появления небольших аптечных брендов, которые захотят расширить клиентскую базу за счет маркетплейсов, удаленных и малонаселенных регионов, в которых есть проблемы с доступностью лекарств.