Общество 30 марта 2023, 16:54 Названы причины повышенного спроса среди петербуржцев на квартиры на Василеостровском намыве

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Недвижимость на Василеостровском намыве пользуется огромным спросом среди петербуржцев. О причинах такого интереса рассказал президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский в беседе с «Невскими новостями».

По словам эксперта, многие жители придают этому месту особое значение. При покупке квартиры на Василеостровском намыве по неоправданно высокой цене горожане руководствуются красивыми видовыми характеристиками.

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Щегельский отметил, что красивые виды будут только у жителей первой линии.