Общество 14 февраля 2023, 12:58 Названы причины постоянного лая собаки в квартире Ветеринар Шеляков: хозяина нет дома, и собака от скуки и безделья постоянно лает

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Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в разговоре с изданием NEWS.ru объяснил, с чем может быть связан постоянный лай собаки в квартире. По его словам, это можно объяснить сразу несколькими причинами.

Во-первых, собака может лаять от скуки или от безделья, когда хозяина нет дома.

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«Так бывает — хозяина нет дома, и собака от скуки и безделья, от стресса постоянно лает, начинаются скандалы с соседями и угрозы вызывать полицию. Первое, что надо сделать — сводить четвероногое к ветеринару, чтобы исключить острый болевой синдром и проблемы со здоровьем», — добавил специалист.

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Он посоветовал перед уходом из дома дать собаке большую замороженную кость, чтобы она все это время ее грызла. Также можно установить видеоняню и общаться с собакой на расстоянии.

Еще одной причиной лая собаки является психосоматическое расстройство. В некоторых случаях питомцам удаляют голосовые связки.