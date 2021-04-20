Названы причины подорожания отпуска в России

Исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков рассказал о причинах повышения цен на отдых в России. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Основная причина — повышение спроса после закрытия Турции и закрытых границ с европейскими странами. По этой же причине некоторые отели и гостиницы начали улучшать условия для туристов. Соответственно, выросли расходы владельцев, пояснил Волков.

«Выросли расходы на зарплаты персоналу. Они связаны с тем, что в 2020 году ушло большое количество сотрудников и нет притока мигрантов», — поделился директор одного из пансионатов Андрей Родионов.