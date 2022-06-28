Названы причины, по которым ТЦ не расторгают контракты с зарубежными арендаторами

Управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский рассказал, почему владельца торговых центров не стали расторгать договоры с иностранными арендодателями. Об этом сообщила НСН.

Он пояснил, что во-первых, нет компаний, которые смогли бы оперативно заменить ушедшие бренды. Кроме того, владельцы ТЦ надеются на их возвращение.

«ТЦ видят, что не зря эти бренды сидят месяцами и выжидают, что в результате смогут принять положительное решение. Поэтому управляющие компании стараются особо на них не давить», — заключил Войцеховский.