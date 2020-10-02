Названы причины, по которым россияне могут лишиться жилья

Основная причина, по которой гражданин может остаться без находящегося в его собственности жилья — это задолженность по счетам и обязательствам.

Об этом рассказал в интервью агентству «Прайм» основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. По его словам, выселить гражданина из квартиры могут за долги по коммунальным платежам и долги, которые образовались в результате других обязательств.

«В любом случае, выселение может быть осуществлено только на основании решения суда, как это прямо следует из ст. 90 Жилищного кодекса РФ», — отметил Ткаченко.

Он объяснил, что выселения через суд могут требовать приставы, собственники жилья, службы и предприятия ЖКХ, а также банки и другие кредиторы, в случае обременения жилья залогом. При этом, как уточнило ИА Nation News, можно обжаловать решение суда о выселении. Для этого необходимо привести существенные доводы в вышестоящей инстанции.

«Банкротство гражданина также может стать основанием для реализации его недвижимости с предоставлением более дешевого варианта жилья», — добавил Ткаченко. По его словам, лишиться жилья могут не только граждане по своим долгам, но и должностные лица и учредители компаний. Он уточнил, что в российском уголовном кодексе также предусмотрена конфискация имущества по ряду преступлений.

В начале сентября стало известно о том, что штрафы за некачественные жилищно-коммунальные услуги могут увеличиться в десять раз. В Госдуме уверены, что это заставит компании как следует отапливать и освещать жилье россиян. Правда, не все парламентарии с этим согласны. Сейчас наказание фактически ничтожное — 500–1000 рублей. По словам соавтора Натальи Костенко, новый штраф для должностных лиц на первый раз составит 5–10 тысяч рублей, при повторных нарушениях — 15–30 тысяч рублей.