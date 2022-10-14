Названы причины, по которым благотворительный фонд может отказать в помощи | 360°

Общество 14 октября 2022, 18:47 Поделиться Telegram

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Viber Названы причины, по которым благотворительный фонд может отказать в помощи

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Благотворительные фонды могут спасти жизнь и оказаться последним шансом в трудной ситуации, однако бывает такое, что фонды отказывают обратившимся. В каких ситуациях это может произойти, рассказали «Аргументы и факты».

Фонд может отказать, если не занимается заболеванием, с которым обратился человек. Иногда родители тяжелобольных детей подают заявки сразу во множество фондов, но чтобы не тратить время и силы, лучше сразу узнать, какие фонды предоставляют помощь именно в вашем случае.

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Бывает такое, что фонды отказывают, потому что помощь можно получить по ОМС. Исключением являются случаи, когда ждать помощи от государства уже нет времени.

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Чтобы не получить отказ, нужно тщательно проверить все документы. Фонд может отказать, если каких-то справок не хватает, либо они оказались неактуальными.

Иногда, подавая заявку в фонд, люди настаивают на лечении в определенной клинике или стране. Если фонд не может выполнить пожелание, обратившиеся получат отказ.

Наконец, фонд может отказать, если сбор для него слишком крупный или слишком срочный. Фонды имеют ограниченные возможности, на сборы требуется много человеческих и финансовых ресурсов, поэтому, к сожалению, отказы по этой причине тоже бывают.

Фонд «АиФ. Доброе сердце» вместе с экспертами из других фондов проведет конференцию «Семья в центре: системная и адресная помощь» 25 октября в Москве. На ней можно будет узнать ответы на все интересующие вопросы, связанные с работой благотворительных фондов.

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