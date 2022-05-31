Названы причины перебоев в работе беспроводных наушников и колонок

Перебои в работе беспроводных наушников и колонок могут быть связаны с взаимными помехами Bluetooth-девайсов. Об этом для сайта телеканала «Звезда» рассказал старший научный сотрудник Научно-исследовательского института радиоэлектроники и приборостроения Омского государственного технического университета Дмитрий Клыпин.

«Wi-Fi работает в определенном диапазоне частот. Там для него выделено несколько каналов. Это достаточно широкополосная связь. Bluetooth, напротив, узкополосный. Они работают в одном диапазоне, как и большинство автомобильных сигнализаций и так далее. Соответственно, активно мешают друг другу. W-iFi сам по себе широкополосен и накладывается на несколько Bluetooth-сигналов. Взаимные помехи могут быть», — объяснил специалист.

Wi-Fi роутеры чаще всего изначально настроены на определенный канал. Как правило, купив роутер, люди не меняют его настроек. Роутер можно перепрограммировать на другие частоты — это можно сделать и самостоятельно, но также есть возможность обратиться за этим к специалисту.