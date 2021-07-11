Названы причины отказа в материнском капитале

Как правило, в выплате маткапитала отказывают, если у заявителя нет прав на ее получение или эти права прекращены. Также услышать отказ можно в случае предоставления недостоверных сведений о детях, или, если сертификат уже был получен и использован, повторно его тоже не выдадут.

Об этом рассказал агентству «Прайм» ведущий юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин.

Право на маткапитал не возникает по банальной причине — если нет родных либо усыновленных детей. При этом, как заметил юрист, в случае развода родителей право на материнский капитал имеет тот из супругов, с кем остается ребенок.

«Это целевая помощь для улучшения условий содержания ребенка, поэтому и принадлежать он будет тому родителю, с кем ребенок останется», — отметил Уткин. Он подчеркнул, что сертификат — это «неделимое при разводе имущество».

Умышленные преступления против своего ребенка или лишение родительских прав в отношении ребенка, на которого полагался сертификат, также относятся к причинам для прекращения прав на поддержку. Сюда же относится отмена усыновления.

Уголовным наказанием на срок до 10 лет лишения свободы грозит предоставление неверных сведений о составе семьи, а при повторном обращении за маткапиталом в любом случае будет отказано, заключил юрист.

В Омской области осудят местную жительницу, которую заподозрили в мошенничестве. Она получала выплаты за несуществующих детей. В 2014 году женщина подала в ЗАГС заявление о рождении сына и дочери. В своем заявлении она указала, что родила их дома без медицинской помощи. После выдачи свидетельства о рождении детей подозреваемая стала получать на них пособия. Общая сумма полученных выплат превысила 570 000 рублей.