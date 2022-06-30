Названы причины любви россиян к седанам

Россияне выбирают седаны значительно чаще, чем кроссоверы. Причин этой любви несколько, рассказали специалисты сайта Njcar.

Далеко не последнюю роль здесь сыграла «Волга», которая долгое время считалась престижным автомобилем в России и ассоциировалась с властью. Позднее ее место заняли представительские BMW и Mercedes тоже в четырехдверном кузове. Поэтому обеспеченные россияне до сих часто выбирают японские Toyota Camry, Lexus ES, корейские Kia K5, Hyundai Sonata или немецкие BMW пятой серии.

При этом седаны стоят дешевле, чем кроссоверы, отметило ИА Nation News. И, несмотря на это, имеют ряд преимуществ — эти машины оснащены хорошей аэродинамикой, хорошо прогреваемым салоном и отдельным багажником.