Названы причины детского вандализма по отношению к Вечному огню

Сопредседатель штаба ОНФ Елена Цунаева рассказала, с чем связан детский вандализм по отношению Вечному огню. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По ее словам, многие дети просто не понимают значимость таких мемориалов.

«Как объяснить ребенку в 10-12 лет, который еще не учил историю ВОВ, что к Вечному огню нужно относиться бережно?» — пояснила Цунаева.

Она привела в пример мальчика, который сушил на Вечном огне кроссовки. На вопрос полиции о причинах своего поступка он ответил, что просто не знал, что так делать нельзя.