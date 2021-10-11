Названы причины быстрого расхода масла в автомобиле

Автоэксперт Петер Баканов рассказал, на какие неисправности может указывать быстрый расход масла в автомобиле. Такой «симптом» не стоит игнорировать, передала «Вечерняя Москва».

Первое, что нужно сделать, заметив, что автомобиль расходует слишком много масла — это проверить двигатель.

«Если двигатель потребляет много масла (то, что называется „масложором“), впору задуматься о том, что изношена цилиндропоршневая группа. Скорее всего, либо кольца „залегли“, либо маслосъемные колпачки. Либо нужно проверить систему вентиляции картера», — посоветовал эксперт.

Кроме того, причиной быстрого расхода масла могут быть различные течи в моторе.

«Есть межсервисный интервал, заданный производителем: обычно от 10 до 15 тысяч километров. Но я бы рекомендовал снизить планку для тех, кто живет в городе и много ездит, до семи с половиной тысяч. При высокофорсированном моторе лучше менять масло через каждые пять тысяч километров пробега», — рассказал Баканов.