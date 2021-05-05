Названы причины аннулирования российского гражданства

Иностранцы могут лишить гражданства России, если при подаче документов заявитель предоставил ложные личные данные. Решение об аннулировании принимает суд.

«Решение о приобретении гражданства РФ подлежит отмене в случае, если будет установлено, что данное решение принято на основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений, а также если заявитель не имел намерения нести обязанности, установленные законодательством РФ для граждан РФ, а целью приобретения гражданства России являлось осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ», — об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

Факт использования подложных документов или предоставление ложной информации устанавливается через суд, который может аннулировать российское гражданство.

За прошлый год, по данным МВД, с 2020 года по настоящее время около 280 человек были лишены российского паспорта. Всего в прошлом году новыми гражданами стали 656 тысяч человек.