Названы прически, прибавляющие возраст

Хорошая прическа может украсить внешность и сделать ее более интересной, а неудачная, напротив, может сыграть не на пользу и прибавить несколько лишних лет. Издание Healclub назвало прически, которые лучше не делать никому.

Массивная челка мало кому идет, а в зрелом возрасте точно испортит внешность. Такая челка визуально утяжеляет нижнюю часть лица и старит владелицу. Исключением являются челки, которые «идут в комплекте» со стрижкой каре или боб.

Черные волосы, если это не натуральный цвет, тоже старят взрослых женщин. После определенного возраста от покраски волос в черный цвет лучше отказаться и выбирать коричневые и шоколадные тона.

Начес, сделанный с большим количеством укладочных средств, выглядит старомодным. За счет этого он также старит лицо. Чтобы добиться естественного объема, лучше выбирать правильные стрижки и шампуни.

Слишком короткие стрижки, выбритые виски и цветные пряди подойдут только обладательницам идеальной кожи, написало ИА Nation News. Иначе они подчеркнут все несовершенства.