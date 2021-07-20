Названы преимущества вакцины «ЭпиВакКорона»

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» безопасна и ее просто производить и перевозить. Также этот препарат не вызывает негативных побочных эффектов. Об этом заявил профессор вирусологии Университета Квинсленда, член оперативной группы по SARS-CoV-2 в Глобальной сети вирусологов Александр Хромых.

«Одним из преимуществ пептидных вакцин является их безопасность и низкая реактогенность, что и было показано в опубликованных испытаниях на людях. Безопасность этой вакцины и отсутствие побочных эффектов является серьезным преимуществом для стариков и людей с ослабленным иммунитетом и разными иммунодефицитными заболеваниями», — процитировало ученого РИА «Новости».

Вакцину «ЭпиВакКорона» создали специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». В ней нет живого вируса, а иммунитет она формирует благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. В начале июля в гражданский оборот ввели более трех миллионов доз этого препарата. Тогда же вакцина получила новое название Aurora-CoV.