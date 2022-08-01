Названы преимущества российских специй и приправ

Несмотря на санкции, дефицита специй и приправ на российском рынке не будет, а отечественные специи имеют ряд преимуществ перед зарубежными аналогами. Об этом Общественной службе новостей рассказал глава компании Peppermania Андрей Емец.

Ранее стало известно, что американский производитель специй McCormick & Co и его бренд Kamis уходят из России, пояснило ИА Nation News. По словам специалиста, в России множество производителей качественных специй.

«Место Kamis на рынке готовы занять ряд российских производителей, в том числе и наш бренд, который имеет ряд преимуществ. Все наши приправы не содержат соли и усилителей вкуса (у Kamis есть соль в приправах), плотный фольгированный пакет имеет zip lock застежку, чтобы сохранить аромат (у Kamis этого нет), все приправы имеют богатый состав от 10 до 14 ингредиентов (у Kamis до 10 ингредиентов в составе)», — рассказал Емец.