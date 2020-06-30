Названы преимущества микроволновки перед духовкой и плитой

Микроволновая печь кроме быстрого подогрева имеет другие важные преимущества. Она пригодится тем, кто сидит на диете. Об этом заявила доктор биологических наук Ольга Багрянцева.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что приготовленная и подогретая в СВЧ-печи пища безопасна и имеет такую же питательную ценность, как и сделанная традиционным путем еда. Об этом сообщило радио Sputnik.

«Микроволны проникают глубоко в пищу и более быстро нагревают ее, сокращается время приготовления. Кроме того, при приготовлении пищи в микроволновой печи не образуется золотистая корочка, как при жарке или приготовлении в духовке. Продукт остается диетическим», — объяснила Багрянцева, которая является ведущим научным сотрудником ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи.

По ее словам, в золотистой корочке содержатся бензапирен, бензантрацен и другие вещества. Они могут плохо влиять на здоровье человека. Особенно важно это учитывать тем людям, которым запрещено есть жареные и жирные продукты. Им для приготовления пищи подойдет именно микроволновка.

При этом эксперт напомнила, что в СВЧ-печи нельзя готовить яйца. Ведь при нагревании они взрываются. Не рекомендуется класть в аппарат и обернутые пленкой продукты. С ними произойдет то же самое. Не нужно готовить в контейнерах из металла. В этом случае возникает разряд, и микроволновка может даже сгореть.

«Следует использовать пластиковые упаковки со специальной маркировкой», — посоветовала Багрянцева.

Ранее врач-диетолог Тамара Прунцева рассказала, какие продукты приближают старение.