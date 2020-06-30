Названы преимущества микроволновки перед духовкой и плитой
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что приготовленная и подогретая в СВЧ-печи пища безопасна и имеет такую же питательную ценность, как и сделанная традиционным путем еда. Об этом сообщило радио Sputnik.
«Микроволны проникают глубоко в пищу и более быстро нагревают ее, сокращается время приготовления. Кроме того, при приготовлении пищи в микроволновой печи не образуется золотистая корочка, как при жарке или приготовлении в духовке. Продукт остается диетическим», — объяснила Багрянцева, которая является ведущим научным сотрудником ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи.
По ее словам, в золотистой корочке содержатся бензапирен, бензантрацен и другие вещества. Они могут плохо влиять на здоровье человека. Особенно важно это учитывать тем людям, которым запрещено есть жареные и жирные продукты. Им для приготовления пищи подойдет именно микроволновка.
При этом эксперт напомнила, что в СВЧ-печи нельзя готовить яйца. Ведь при нагревании они взрываются. Не рекомендуется класть в аппарат и обернутые пленкой продукты. С ними произойдет то же самое. Не нужно готовить в контейнерах из металла. В этом случае возникает разряд, и микроволновка может даже сгореть.
«Следует использовать пластиковые упаковки со специальной маркировкой», — посоветовала Багрянцева.
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