Названы преимущества кредитных каникул для россиян

В Госдуму внесли новый законопроект, предусматривающий кредитные каникулы до 30 сентября текущего года. О том, какие преимущества получат россияне, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев, написал RT.

«Кредитные каникулы — одна из оперативных мер поддержки людей и бизнеса в период активного противоправного экономического воздействия западных государств на каждого россиянина в отдельности и экономику государства в целом», — сообщил юрист.

Причем данная мера поможет избежать просрочки платежей в условиях любого форс-мажора. Снизится долговая и финансовая нагрузка на граждан, россияне смогут сохранить положительную кредитную историю.

Законопроект устанавливает периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита не подлежит применению.