Названы преимущества кредитных каникул для россиян
Юрист Соловьев: данная мера — способ избежать просрочки платежей в условиях форс-мажора
В Госдуму внесли новый законопроект, предусматривающий кредитные каникулы до 30 сентября текущего года. О том, какие преимущества получат россияне, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев, написал RT.
«Кредитные каникулы — одна из оперативных мер поддержки людей и бизнеса в период активного противоправного экономического воздействия западных государств на каждого россиянина в отдельности и экономику государства в целом», — сообщил юрист.
Причем данная мера поможет избежать просрочки платежей в условиях любого форс-мажора. Снизится долговая и финансовая нагрузка на граждан, россияне смогут сохранить положительную кредитную историю.
Законопроект устанавливает периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита не подлежит применению.