14 февраля 2024, 09:59
Названы преимущества китайских автомобилей перед европейскими
Эксперт Васильев: китайские автомобили начали превосходить европейские
Китайские модели автомобилей начали по ряду параметров превосходить европейские марки. Об этом агентству «Прайм» рассказал автоэксперт Егор Васильев.
По его словам, китайцы не только используют европейские наработки, но и применяют их тактику по выходу на международный рынок.
Реклама
«Покупателей привлекают не только обилием опций и дизайном авто, но и европейскими стандартами сервисного обслуживания. Вся дилерская инфраструктура в России после ухода иностранных брендов досталась китайским компаниям почти без затрат, чем они успешно пользуются», — сказал автоэксперт.
В этих условиях, отметил Васильев, китайские автомобили стали не только превосходить «европейцев», но и учитывать условия эксплуатации в российских условиях.
«Преимущество машин из Китая налицо с учетом сложностей обслуживания японских, американских и европейских машин в России», — добавил он.
В начале февраля стало известно, что российские автодилеры столкнулись с трудностями обслуживания китайских машин, которые ввезли в страну через систему параллельного импорта.
Россия
Машины
Китай
Реклама
Реклама