Общество 14 февраля 2024, 09:59 Названы преимущества китайских автомобилей перед европейскими Эксперт Васильев: китайские автомобили начали превосходить европейские РИА «Новости»

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Китайские модели автомобилей начали по ряду параметров превосходить европейские марки. Об этом агентству «Прайм» рассказал автоэксперт Егор Васильев.

По его словам, китайцы не только используют европейские наработки, но и применяют их тактику по выходу на международный рынок.

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«Покупателей привлекают не только обилием опций и дизайном авто, но и европейскими стандартами сервисного обслуживания. Вся дилерская инфраструктура в России после ухода иностранных брендов досталась китайским компаниям почти без затрат, чем они успешно пользуются», — сказал автоэксперт.

В этих условиях, отметил Васильев, китайские автомобили стали не только превосходить «европейцев», но и учитывать условия эксплуатации в российских условиях.

«Преимущество машин из Китая налицо с учетом сложностей обслуживания японских, американских и европейских машин в России», — добавил он.

В начале февраля стало известно, что российские автодилеры столкнулись с трудностями обслуживания китайских машин, которые ввезли в страну через систему параллельного импорта.