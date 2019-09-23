  • Названы преимущества и недостатки дистанционной работы

    23 сентября 2019, 14:05

    Ольга Чеснокова

    Названы преимущества и недостатки дистанционной работы для работодателей. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на данные аналитического центра «Битрикс24».

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    Среди основных преимуществ дистанционной работы работодатели назвали возможность нанять сотрудника из любой точки мира, а также экономию на фонде оплаты труда и аренде рабочих мест. Сотрудники при такой форме занятости могут экономить время и деньги на дорогу и питание.

    Однако у дистанционной работы все же есть свои недостатки. Некоторым работодателям при такой форме организации сложно контролировать сотрудников. У некоторых людей снижается мотивация, вовлеченность в работу и лояльность к компании. Среди недостатков дистанционной работы эксперты назвали также отсутствие личных коммуникаций сотрудников и утечку информации.

    При этом качеством работы удаленных сотрудников довольны 72% респондентов.

    Исследование также показало, каких специалистов компании планируют нанимать на дистанционную работу в 2019–2020 годах. 32% респондентов заявили о готовности взять на удаленную работу программистов, 18% — дизайнеров , 14% — специалистов в сфере маркетинга, рекламы, PR, SMM , 13% — сотрудников отдела продаж, 10% — сотрудников в сфере финансов, бухгалтеров и юристов, сообщила «Газета.ru».

    Исследование провели среди работодателей 1051 российской компании малого, среднего и крупного бизнеса.