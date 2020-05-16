    16 мая 2020, 10:05

    Названы предприятия, которые в первую очередь вернутся к работе в Подмосковье

    Андрей Иванов

    После ослабления ограничений в Московской области сначала начнут работать предприятия, где высокий уровень автоматизации и нет массового скопления людей. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
    Названы предприятия, которые в первую очередь вернутся к работе в Подмосковье

    «[Начнут работу] те предприятия, которые подготовились, где нет массового скопления [людей], где работают автоматические линии, роботы, автоматизация высокая, откроем, если санитарный врач даст добро», — заявил Воробьев.

    Глава региона назвал три условия, которые позволят запустить экономику Московской области. Первое — это коэффициент распространения коронавируса меньше единицы. Второе — достаточный уровень тестирования. И третье — 50% свободных коек в инфекционных больницах.

    «Бог даст, по всем трем показателям мы будем соответствовать к понедельнику, 18 мая. Но открывать сразу все не имеем права», — отметил руководитель Московской области.

    Подмосковные предприятия частично возобновят работу в понедельник, 18 мая. На их территориях усилят санитарную безопасность.