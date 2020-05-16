Названы предприятия, которые в первую очередь вернутся к работе в Подмосковье

«[Начнут работу] те предприятия, которые подготовились, где нет массового скопления [людей], где работают автоматические линии, роботы, автоматизация высокая, откроем, если санитарный врач даст добро», — заявил Воробьев.

Глава региона назвал три условия, которые позволят запустить экономику Московской области. Первое — это коэффициент распространения коронавируса меньше единицы. Второе — достаточный уровень тестирования. И третье — 50% свободных коек в инфекционных больницах.

«Бог даст, по всем трем показателям мы будем соответствовать к понедельнику, 18 мая. Но открывать сразу все не имеем права», — отметил руководитель Московской области.

Подмосковные предприятия частично возобновят работу в понедельник, 18 мая. На их территориях усилят санитарную безопасность.