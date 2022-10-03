Названы правила здорового похудения | 360°

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Названы правила здорового похудения

Тренер Нагулин: чтобы похудеть, нужно наладить режим сна

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Здоровое избавление от лишнего веса должно проходить плавно, а для достижения эффекта необходимо спать не менее восьми часов в сутки. Об этом для сайта РИАМО рассказал мастер спорта по самбо, фитнес-тренер, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин.

«Если вы планируете избавиться от лишних объемов и добиться идеальной рельефной фигуры, недостаточно отказаться от вредной еды или каждый день выполнять определенные упражнения. Необходим комплексный подход. Важно понимать и то, что снижение веса должно быть плавным», — сказал спортсмен.

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Здоровый сон налаживает механизмы регенерации клеток и помогает организму бороться с жиром. Поэтому режим сна для худеющих особенно важен. Спать нужно в хорошо проветренном помещении и не менее восьми часов в сутки.

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«Не переедайте на ночь: откажитесь от еды за два-три часа до сна. Также важны регулярные тренировки. При этом перед физическими нагрузками рекомендуется проконсультироваться со специалистом. При наличии некоторых заболеваний определенные виды тренировок будут противопоказаны», — добавил Нагулин.

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