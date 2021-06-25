Названы правила ухода за растениями в жару

Дачникам рассказали, как правильно ухаживать за растениями в жару, чтобы они не погибли. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Во-первых, необходимо правильно организовать теплицу. В ней должны быть форточки для проветривания. Также следует использовать материал, который позволяет создать тень для растений.

Полив растений должен быть капельным. Такая система работает в течение всего дня. В качестве альтернативы можно поливать растение только утром — до 8-9 часов.

Кроме того, следует поставить в теплицу около 10 ведер воды. Ее испарение обеспечит более низкую температуру воздуха.

В жару нельзя использовать удобрения из азота, дрожжей, нашатырного спирта и марганцовки. Также нужно отказаться от травяного настоя. Все это навредит растениям.

Еще во время жары не нужно заниматься прополкой сорняков. Это будет для растений стрессом, так как возможно повреждение их корней. К тому же сорные растения могут заслонить культуру от солнца.

Не стоит забывать о мульчировании грядок. Для этого подойдет солома. Она будет препятствовать испарению влаги и поможет сохранить прохладу.