    01 мая 2020, 07:13

    Названы повышающие риск заражения коронавирусом диеты

    Андрей Иванов

    Недостаток основных питательных веществ в рационе ослабляет иммунитет и повышает риск заражения коронавирусом. Основанные на голодании диеты в период пандемии стоит исключить.
    Названы повышающие риск заражения коронавирусом диеты

    «В период пандемии категорически не рекомендованы голодные диеты или диеты, исключающие основные питательные вещества, так как это может негативно сказаться на функционировании иммунной системы и увеличить восприимчивость организма к инфекционным заболеваниям», — рассказала РИА «Новости» кандидат медицинских наук, диетолог Екатерина Бурляева.

    По ее мнению, любые проблемы с лишним или недостаточным весом поможет решить правильно рассчитанное питание. Так как во время самоизоляции люди двигаются мало, то следует уменьшить суточное потребление калорий. Отказываться от пищи ни в коем случае нельзя.

    Оптимальная схема в период пандемии — это трехразовое питание с одним или двумя перекусами. Ужинать лучше за несколько часов перед сном. Ранее стало известно, что россияне во время самоизоляции стали чаще покупать фастфуд и сладости. Диетологи предупредили, что увлечение такой пищей может привести к ожирению и дерматиту.

    Из-за пандемии 2019-nCoV в России ввели жесткие ограничительные меры. Среди них - режим самоизоляции. Людям запретили без веской причины выходить на улицу. Российские медики выявили 106 498 случаев заражения новым вирусом. От COVID-19 умерли 1073 человека.