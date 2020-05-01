Названы повышающие риск заражения коронавирусом диеты

Недостаток основных питательных веществ в рационе ослабляет иммунитет и повышает риск заражения коронавирусом. Основанные на голодании диеты в период пандемии стоит исключить.

«В период пандемии категорически не рекомендованы голодные диеты или диеты, исключающие основные питательные вещества, так как это может негативно сказаться на функционировании иммунной системы и увеличить восприимчивость организма к инфекционным заболеваниям», — рассказала РИА «Новости» кандидат медицинских наук, диетолог Екатерина Бурляева.

По ее мнению, любые проблемы с лишним или недостаточным весом поможет решить правильно рассчитанное питание. Так как во время самоизоляции люди двигаются мало, то следует уменьшить суточное потребление калорий. Отказываться от пищи ни в коем случае нельзя.

Оптимальная схема в период пандемии — это трехразовое питание с одним или двумя перекусами. Ужинать лучше за несколько часов перед сном. Ранее стало известно, что россияне во время самоизоляции стали чаще покупать фастфуд и сладости. Диетологи предупредили, что увлечение такой пищей может привести к ожирению и дерматиту.

Из-за пандемии 2019-nCoV в России ввели жесткие ограничительные меры. Среди них - режим самоизоляции. Людям запретили без веской причины выходить на улицу. Российские медики выявили 106 498 случаев заражения новым вирусом. От COVID-19 умерли 1073 человека.