Названы повышающие настроение продукты

Диетолог Тамила Арсеньева рассказала, какие продукты стимулируют выработку гормонов радости — серотонина, дофамина и эндорфина, — что приводит к улучшению настроения.

Чтобы избежать депрессии, апатии и повышенной тревожности специалист советует съедать три бразильских ореха в день. По словам Арсеньевой, бразильский орех — рекордсмен по содержанию селена, пишет газета «Известия». Это вещество необходимо для гормонального баланса.

Для того чтобы снять нервное напряжение, активизировав синтез аминокислоты тирозина, нужно съесть три устрицы. Кроме того, в этом морепродукте содержится много цинка, а он, в свою очередь, влияет на работу мозга и метаболизм.

Диетолог также не советует пренебрегать бананами, ведь в них содержится множество витаминов и минералов, а также пищевых волокон и полезных углеводов.

«Последний питательный элемент способствует усвоить триптофан, а содержащийся в банане витамин В6 преобразует это вещество в серотонин», — пишет Арсеньева в своем Instagram-аккаунте.

Серотонин помогают выработать медленные углеводы — они есть в чечевице. Также этот продукт помогает нормализовать уровень глюкозы в крови, что положительно сказывается на настроении. Рекомендуется съедать в сутки одну горсть бобов.

Кроме того, для поднятия настроения, диетолог советует съедать в день 40 граммов темного шоколада. Причем, чем выше содержание какао в продукте, тем лучше.

Ранее тренер Михаил Малек рассказал, как «просушиться» без вреда для организма. Он подчеркнул, что безопасной для здоровья является потеря в неделю до одного килограмма веса. Главная опасность методики — обезвоживание организма. Поэтому нужно пристально следить за состоянием водно-солевого баланса.