Названы потери от налоговых каникул для малого бизнеса из-за коронавируса

Трехмесячная налоговая отсрочка только малому бизнесу из-за пандемии обойдется бюджету России почти в 200 миллиардов рублей. Об этом заявила заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.

«Только по микроорганизациям примерно отсрочка будет стоить, по крайней мере, на этом горизонте, около 200 миллиардов рублей», — приводит «Интерфакс» слова Нестеренко на коллегии Федерального казначейства.

Замминистра добавила, что эти дыры в бюджете надо будет чем-то латать. В качестве возможного варианта она привела налоговые кредиты и призвала подсчитать все выпадающие доходы уже сейчас, не дожидаясь окончания этих каникул.

Правительство России сейчас готовит план первоочередных мер по преодолению последствий распространения коронавирусной инфекции. Трехмесячная налоговая отсрочка — это одна из них. По предварительным данным, налоговые каникулы могут получить компании в сфере туризма, авиаперевозчики, предприятия малого и среднего бизнеса.

Из-за разгула коронавируса ВОЗ 11 марта объявила о пандемии. Многие страны начали закрывать границы и приостанавливать транспортное сообщение. В России медики зафиксировали 147 случаев заражения 2019-nCoV.