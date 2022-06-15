Названы последствия ухода из России производителя лифтов Otis

Вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров рассказал, что из-за ухода компании Otis в России возникнут проблемы со строительством элитного жилья. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Он уточнил, что компания поставляла в Россию скоростные лифты для небоскребов. Отечественные предприятия, которые способны производить аналоги, отсутствуют.

«Я бы не сказал, что наша промышленность готова в обозримом будущем наладить производство высокоскоростного лифта», — заключил Захаров.