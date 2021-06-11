Названы последствия повышения ключевой ставки для россиян

Банк России в очередной раз повысил ключевую ставку, потому что опасается роста инфляции в стране. Это инструмент, который позволит остановить рост денежной массы. После этого россиян ждет подорожание кредитов. Такое объяснение в разговоре с «360» дал ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов.

«Ключевая ставка повышается потому, что Центробанк опасается роста инфляции на внутреннем рынке и пытается ограничить рост таким образом денежной массы. Для простых россиян это обернется тем, что будет удорожание стоимости кредитов, подвинутся процентные ставки по кредитам, но, вероятно, поднимутся и ставки по депозитам в банках. Для тех, кто хранит деньги в банке, это позитивная новость, а вот для тех, кто собирается брать кредит, — не очень», — прокомментировал ситуацию Колганов.

Собеседник не увидел предпосылок для дальнейшего роста ключевой ставки, так как ее уровень уже сейчас превышает существующий темп инфляции. По словам экономиста, прогноз говорит о том, что к концу года инфляция будет немного снижаться.

11 июня ЦБ РФ третий раз поднял ключевую ставку. Теперь она составляет 5,5% годовых.